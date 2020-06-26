Зеленский уволил главу Кировоградской облгосадминистрации, задержанного за взятку

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправил в отставку главу Кировоградской областной госадминистрации (ОГА) Андрея Балоня, задержанного ранее за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Глава государства подчеркнул, что закон один для всех. Он добавил, что принял решение об отставке, как только получил информацию о задержании чиновника. "Нет наши - не наши, есть украл - садись, вот и все", - заявил Зеленский.

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в отношении Балоня. В четверг правительство согласовало решение о его увольнении.

По данным следствия, теперь уже бывший руководитель ОГА незаконно требовал выплатить ему 1 млн 800 тыс. гривен (примерно $67,5 тыс.) за невмешательство в деятельность другого чиновника. Часть указанной суммы Балонь получил.