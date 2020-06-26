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75-летие Победы
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Макрон: Франция отдает дань памяти советским людям, погибшим в годы Второй мировой войны

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Франция отдает дань памяти 27 млн советских людей, погибших во время Второй мировой войны. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в ходе беседы в формате видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что разговор двух лидеров "проходит в очень важный момент, когда состоялись церемонии празднования Победы над нацизмом". "Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань памяти тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 млн жертв среди военных и мирного населения", - подчеркнул Макрон. "И мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые тоже пострадали в эти тяжелые исторические времена", - отметил он.

Теги
РоссияФранцияМакрон, Эмманюэль75-летие Победы
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