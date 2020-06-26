Spiegel: в ФРГ вышли на след человека, возможно имеющего отношение к убийству в Тиргартене

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Еще один человек попал в поле зрения немецких правоохранительных органов, которые расследуют произошедшее в прошлом году в Берлине убийство гражданина Грузии. Как пишет в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, им является некий Роман Д., который при оформлении шенгенской визы якобы указал то же место работы, что и единственный подозреваемый Вадим К.

Убийство произошло в берлинском районе Тиргартен 23 августа 2019 года, в тот же день прокуратура столицы объявила о задержании подозреваемого. По ее данным, им оказался 49-летний гражданин РФ. Российская сторона неоднократно отвергала утверждения о том, что РФ якобы имеет отношение к произошедшему в Берлине.

Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Он участвовал в боевых действиях против федеральных сил в Чечне в период с 2000 по 2004 год и считался в России террористом. В Германии он находился как соискатель убежища.

Как теперь пишет Der Spiegel, Роман Д. подал заявление на получение загранпаспорта и шенгенской визы в тот же день, что и Вадим К. На территорию ЕС он якобы въехал на машине через Польшу 3 августа 2019 года и выехал "за две недели до убийства", то есть примерно 9 августа. Следователи упоминают его имя в обвинительном заключении против Вадима К., но не выдвигают версий о том, мог ли он в какой-то степени участвовать в подготовке убийства Хангошвили. Кроме того, в статье не говорится, что он проходит вторым подозреваемым.

18 июня 2020 года Вадиму К. были предъявлены обвинения. Генпрокуратура ФРГ исходит из того, что "в неизвестный момент государственные органы центрального правительства РФ дали поручение обвиняемому ликвидировать гражданина Грузии". Посол России в Германии Сергей Нечаев был приглашен на беседу в МИД ФРГ. Впоследствии он заявил, что утверждения гособвинителя являются беспочвенными. По его словам, данные заявления не подкреплены "никакими фактами и доказательствами".