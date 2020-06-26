Макрон считает важным выполнить дорожную карту, принятую "нормандской четверкой" в Париже

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость осуществления договоренностей, принятых на саммите "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже в конце минувшего года. Об этом сообщили в пятницу в Елисейском дворце по итогам переговоров Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

"По Украине президент Франции подчеркнул важность быстро начать претворение в жизнь дорожной карты, согласованной в Париже на саммите в нормандской формате 9 декабря 2019 года", - указали в администрации французского лидера.

В Елисейском дворце также отметили, что президент Франции "выразил озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии, обострившейся в связи с пандемией". Макрон "считает важным сохранить трансграничные механизмы под эгидой ООН, чтобы удовлетворить нужды гражданского населения", добавили в администрации президента Франции.

Саммит в нормандском формате с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции прошел 9 декабря 2019 года в Париже. Его участники приняли коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, также они выступили за разведение сил на отдельных участках линии соприкосновения и поддержали закрепление в украинском законодательстве на постоянной основе "формулы Штайнмайера" - механизма предоставления Донбассу особого статуса. Лидеры стран договорились продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.