ЛНР: контактная группа не рассматривала представленный Киевом план выборов в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Календарный план подготовки и проведения местных выборов в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса, предложенный украинской стороной, не обсуждался на минской площадке, так как политическая подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины сразу отказалась его рассматривать. Об этом в пятницу сообщил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

"Некий календарь подготовки к местным выборам действительно был, представители Киева его отправили в политическую подгруппу, но только он сразу же был отправлен в урну, и обсуждать его никто не стал", - сообщил Мирошник в Telegram-канале.

По его словам, Киев в очередной раз распространяет слухи об успехах представителей Украины в контактной группе. "О "глобальных победах" украинских переговорщиков на ниве минских переговоров мы, как и, скорее всего, сами представители Киева, узнали из сообщений пресс-службы офиса Зеленского", - отметил Мирошник.

Представитель ЛНР также подчеркнул, что предложенный план не имеет отношения к выборам в Донбассе. "Выборы возможны только на основе особого статуса и по специальному закону о выборах. Первое обсуждается, но идет очень туго, второго не существует вообще", - отметил он.

Минские соглашения и "формула Штайнмайера"

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона настаивает на передаче ей участка границы с РФ.

До проведения в декабре 2019 года парижского саммита лидеров стран нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина) Россия настояла на том, чтобы Украина взяла на себя обязательство по введению в национальное законодательство "формулы Штайнмайера" как компромиссного механизма предоставления особого статуса Донбассу. Формула предполагает наделение региона сначала временным особым статусом в день местных выборов и переход на постоянную основу после того, как ОБСЕ подтвердит соответствие этих выборов международным стандартам. Передача контроля над границей в Минских соглашениях следует уже после реализации политических шагов.