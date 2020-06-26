В Елисейском дворце назвали глубокой и содержательной беседу лидеров России и Франции

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Разговор, состоявшийся между лидерами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, был глубоким и содержательным. Об этом заявили в Елисейском дворце по итогам беседы двух президентов в формате видеоконференции в пятницу.

В администрации Макрона отметили, что "глубокий и содержательный обмен мнениями позволил продолжить диалог по вопросам доверия, безопасности, начатый год назад во время визита президента России во Францию". "Макрон подчеркнул свою приверженность этому диалогу, актуальность которого усилилась в связи с пандемией", - подчеркнули в Елисейском дворце.

"Главы двух государств приветствовали работу, начавшуюся в рамках этого диалога, несмотря на трудности, связанные с эпидемиологической ситуацией, - указали в окружении президента Франции. - Они отметили создание целого ряда рабочих групп, чтобы добиться конкретных результатов, в том числе по вопросам стратегической стабильности и безопасности на европейском континенте, суверенности и контроля над вооружениями".

В Елисейском дворце подчеркнули, что президенты Франции и России договорились продолжить работу с "целью созыва саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН для укрепления единства и сплоченности этой важной для мира структуры".

В администрации Макрона также отметили, что лидеры двух стран "договорились сохранять положительную динамику сотрудничества и укрепить ее в сфере здравоохранения, защиты окружающей среды, биоразнообразия и культуры". "Главы Франции и России подтвердили свою приверженность диалогу, развивающемуся между гражданскими обществами", - заявили в Елисейском дворце.