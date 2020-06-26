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Источник: Россия не вошла в список стран, с которыми с 1 июля ЕС откроет границы

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© Sebastian Kahnert/dpa via AP

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал в пятницу проект краткого списка из 18 стран, с которыми сообщество начнет процесс открытия границ с 1 июля. Россия и США в этот список не вошли, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ [с 1 июля]. Россия и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями", - заявил собеседник агентства.

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СШАРоссияПандемия коронавируса нового типа
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