Источник: Россия не вошла в список стран, с которыми с 1 июля ЕС откроет границы

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей Евросоюза согласовал в пятницу проект краткого списка из 18 стран, с которыми сообщество начнет процесс открытия границ с 1 июля. Россия и США в этот список не вошли, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы ЕС достигли в пятницу политической договоренности по проекту списка из 18 стран для открытия границ [с 1 июля]. Россия и США в него не вошли в соответствии с эпидемиологическими критериями", - заявил собеседник агентства.