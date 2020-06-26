Суд в США признал профессора Тяньцзиньского университета виновным в экономическом шпионаже

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Суд США признал профессора Тяньцзиньского университета Хао Чжана виновным в краже коммерческих секретов и экономическом шпионаже в пользу правительства КНР. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на материалы федерального суда северного округа штата Калифорния в Сан-Хосе.

Заседание, на котором был вынесен судебный вердикт, состоялось в пятницу в очном формате, несмотря на ограничения, введенные на фоне пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Судья заявила, что показания со стороны обвинения и защиты указывают на то, что подсудимый преднамеренно осуществлял кражу коммерческих тайн, выдавая их на родине за собственное изобретение для последующей реализации. По данным Bloomberg, Чжану, который был задержан в США в 2015 году, грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в экономическом шпионаже и еще до 10 лет - за кражу коммерческих тайн. Мера пресечения ему будет озвучена на заседании суда 31 августа.

В 2015 году власти США предъявили обвинения в экономическом шпионаже шестерым гражданам Китая, в том числе трем профессорам Тяньцзиньского университета. Один из обвиняемых - профессор Хао Чжан - был арестован 15 мая того же года в международном аэропорту Лос-Анджелеса по прибытии из Китая. Министерство юстиции США сообщало, что его сообщники находятся у себя на родине. По мнению следствия, все шестеро обвиняемых "в течение длительного времени предпринимали усилия для того, чтобы заполучить торговые секреты США в интересах университетов и компаний, контролируемых правительством КНР".

Правоохранительные органы США настаивали на том, что Чжан и еще один китайский ученый в 2006 году завершили обучение в одном из университетов на юге Калифорнии, а затем были приняты на работу в американские компании Avago Technologies в штате Колорадо и Skyworks Solutions Inc. в штате Массачусетс. Там они участвовали в разработке технологий акустических резонаторов, используемых в средствах связи, в том числе в мобильных телефонах. Проект осуществлялся по заказу научно-исследовательского управления Пентагона.

Однако, как отмечал Минюст США, Чжан и его коллега решили наладить производство таких же акустических резонаторов в Китае. Для этого они похитили в своих компаниях американские технологии, установили контакты с Тяньцзиньским университетом и учредили с ним совместную фирму ROFS Microsystem. В 2009 году они одновременно уволились из Avago Technologies и Skyworks Solutions Inc. и вернулись на родину, где получили должности университетских профессоров. Четверо их коллег и компаньонов также обвиняются в экономическом шпионаже.