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Палата представителей Конгресса США проголосовала за наделение столицы статусом штата

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл пообещал, что документ не пройдет рассмотрение в верхней палате
Здание Конгресса США AP Photo/Alex Brandon
Описание
Здание Конгресса США
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/ Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила большинством голосов наделение американской столицы статусом штата. За соответствующий законопроект высказались 232 конгрессменов, против - 180. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

Таким образом столичный округ Колумбия должен стать 51-м штатом. Инициатива отправится на рассмотрение Сената, однако, как ожидается, республиканцы не поддержат документ. Лидер республиканского большинства в верхней палате Митч Макконнелл, отмечает газета The Hill, пообещал, что документ не пройдет. Негативно к инициативе относится и президент США Дональд Трамп.

Статус штата позволил бы округу быть представленным в Конгрессе двумя сенаторами и одним конгрессменом. Дискуссии о придании столице новых функций возобновились после прошедших в стране протестов и демонстраций и связанных с этим споров о задействовании сил правопорядка для успокоения ситуации. В частности, нынешний статус позволяет президенту при чрезвычайных ситуациях брать под контроль столичную полицию.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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