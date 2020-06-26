Надзорный орган ООН зафиксировал над северо-востоком Европы превышение ядерных частиц

"22-23 июня 2020 года радионуклидная станция МСМ SEP63 в Швеции зафиксировала три изотопа: цезий-134, цезий-137 и рутений-103, связанные с ядерным распадом, выше обычного уровня (но без вреда для здоровья человека)", - написал Зербо в Twitter. Он сопроводил сообщение картой фиксации изотопов на северо-востоке Европы.

Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. В концерне "Росэнергоатом" пояснили ТАСС, что атомные электростанции (АЭС) России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече подписавших ДВЗЯИ стран. Основной задачей этой комиссии является проведение необходимых мероприятий по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту запуска договора верификационного механизма. Поскольку ДВЗЯИ еще не вступил в силу, организация называется Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Штаб-квартира расположена в отделении ООН в Вене.

ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. В день открытия его к подписанию его подписали Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. В настоящий момент соглашение подписано 183 странами, в том числе Россией, однако до сих пор не вступило в силу, поскольку его не ратифицировали США и некоторые другие страны. ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерных зарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и носит абсолютный и всеобъемлющий характер.