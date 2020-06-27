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Палестино-израильский конфликт

Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на запуск ракет

Ранее палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории

ТАСС, 27 июня. Армия Израиля нанесла в ночь на субботу авиаудары по военным позициям палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа по территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

"В ответ на два ракетных удара, нанесенных по Израилю, наши истребители атаковали в Газе ракетный производственный цех ХАМАС и объект, где производится оружие", - говорится в сообщении.

Вечером в пятницу палестинские радикалы из сектора Газа выпустили две ракеты по израильской территории. По информации израильского государственного радио Kan, одна из ракет разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпускали по одной ракете по израильской территории 15 июня, 6 мая и 27 марта, в ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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