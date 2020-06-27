Генсек ООН считает необоснованной критику, высказанную США в адрес ВОЗ

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает необоснованной критику со стороны властей США в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом он заявил в интервью, опубликованном в субботу в газете Le Figaro .

"В определенный момент необходимо будет провести расследование, как началась эта пандемия, как она могла распространиться так быстро, и как на нее отреагировали ВОЗ, государства - члены и другие стороны. Этот анализ должен быть сделан, это очевидно, - заявил Гутерриш. - Но могу вам сказать, я знаю представителей руководства ВОЗ, они не находятся под контролем какой-либо страны. Они всегда действуют добросовестно, чтобы добиться наилучшего сотрудничества с государствами - членами".

Отвечая на вопрос, каким будет мир после пандемии, Гутерриш отметил, что существуют два сценария развития ситуации. "При оптимистичном сценарии развитые страны координируют ответ и сдерживают вирус, чтобы избежать второй волны", - сказал он. В этом случае, по его словам, "все вернется в привычный режим через два или три года". "При пессимистичном варианте мы станем свидетелями катастрофы в Южном полушарии и серьезной второй волны в Северном с ужасными экономическими последствиями и глобальным спадом в течение пяти - семи лет", - заявил Гутерриш.

При этом он подчеркнул, что еще слишком рано делать какие-либо точные прогнозы о ситуации в мире после пандемии. Генсек ООН выразил надежду, что "этот кризис станет сигналом" того, что "необходимо найти способ работать всем вместе".

Критика Трампа

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала администрация США. При этом американский лидер в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она оказалась под контролем Китая. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в пятницу на заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил, что с 31 декабря, когда пришли первые известия об эпидемии в Китае, ВОЗ "работает день и ночь, чтобы обеспечить координацию действий в ответ на эту ситуацию". По его словам, организация мобилизовала тысячи экспертов, содействовала глобальному сотрудничеству в разработке вакцин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была выявлена в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли.