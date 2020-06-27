Режим агитационной тишины наступил в Польше перед президентскими выборами

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. День тишины наступил в Польше в субботу в канун очередных президентских выборов. Закон запрещает любые формы агитации, проведение социологических опросов, публикацию рейтингов кандидатов и обсуждение их программ до закрытия избирательных участков в воскресенье 28 июня.

Государственная избирательная комиссия (ГИК) предупредила, что за нарушение этого режима предусмотрены крупные штрафы. "Если в период предвыборный тишины публикуется опрос - это уже преступление, и наказание может достигать суммы 1 млн злотых (около $300 тыс.)", - сказал на пресс-конференции в пятницу глава ГИК Сильвестр Марчиняк.

В воскресенье в семь утра по местному времени (08:00 мск) в Польше откроются более 27 тыс. избирательных участков, которые будут работать без перерывов до девяти вечера (22:00 мск). Только после завершения голосования местные СМИ смогут опубликовать данные экзитполов.

За кресло главы государства в этом году борются 11 кандидатов, в том числе действующий президент Польши Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Как показали последние опросы общественного мнения, он лидирует в избирательной гонке. Главный конкурент Дуды от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Гражданская платформа" Рафал Тшасковский отстает от него на более чем 10%.

Если в ближайшее воскресенье никто из претендентов на высший государственный пост не наберет более 50% голосов, через две недели - 12 июля состоится второй тур голосования, в который выйдут два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.