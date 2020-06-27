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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Доминиканская Республика откроет воздушные границы 1 июля

В аэропортах будет осуществляться строгий контроль за соблюдением требований социального дистанцирования

ГАВАНА, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение снять 1 июля ограничения на международное пассажирское авиасообщение, введенные ранее для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщает агентство Prensa Latina.

Отмечается, что в аэропортах будет осуществляться строгий контроль за соблюдением прибывающими пассажирами требований социального дистанцирования, также будет обязательно ношение респираторных масок. Ранее министр туризма карибской страны Франсиско Хавьер Гарсиа заявил о планах открыть 1 июля большую часть отелей.

Число заразившихся коронавирусом в Доминиканской Республике на данный момент составляет 29 764, умерли 712 человек, выздоровели 16 357 пациентов.

В марте для предотвращения распространения инфекции власти ввели комендантский час на всей территории страны, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах. Центральная избирательная комиссия Доминиканской Республики из-за пандемии приняла решение перенести на июль проведение президентских и парламентских выборов, которые должны были пройти 17 мая.

Теги
Доминиканская РеспубликаПандемия коронавируса нового типа
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