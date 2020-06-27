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Меркель призвала к продолжению конструктивного диалога с Россией

Москва обладает влиянием в Сирии и Ливии, подчеркнула канцлер Германии

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Берлин должен продолжать конструктивный диалог с Москвой, в том числе из-за того влияния, которым Россия обладает в Сирии и Ливии. Такое мнение германский канцлер Ангела Меркель высказала в опубликованном в пятницу интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.

"Есть хорошие причины, чтобы продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких государствах, как Сирия и Ливия, которые находятся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", - сказала Меркель.

При этом канцлер выступила с утверждением, будто "гибридная война и методы дестабилизации являются моделью поведения России". Москва последовательно отвергала звучащие на Западе заявления о том, что она якобы причастна к дестабилизирующей деятельности.

Теги
Меркель, АнгелаСирияГерманияРоссияЛивия
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