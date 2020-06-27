Суд США постановил экс-советнику Трампа к 14 июля явиться в тюрьму для отбытия наказания

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия предписал экс-советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну к 14 июля явиться в бюро тюрем для отбытия наказания. Об этом говорится в решении судьи Эми Берман Джексон, размещенном в пятницу в базе данных инстанции. Стоун 20 февраля был приговорен к трем годам и четырем месяцам заключения.

Ответчик неоднократно просил перенести время прибытия в пенитенциарное учреждение, 30 июня должен был заканчиваться очередной такой срок. Бывший советник ходатайствовал о новой отсрочке до 3 сентября в связи с риском заразиться новой коронавирусной инфекцией в тюрьме. "Постановляю частично удовлетворить ходатайство ответчика о продлении времени прибытия. Дата прибытия ответчика в бюро тюрем откладывается на 14 дней, до 14 июля", - отмечается в тексте.

Стоун был задержан в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) 25 января прошлого года. Он был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса и запугивание свидетеля. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвиняли Стоуна в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период президентской кампании. Москва также называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Трамп ранее назвал процесс над Стоуном несправедливым.