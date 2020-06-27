WP: Верховный суд США не стал вводить для всех в Техасе голосование по почте

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Верховный суд США отклонил запрос представителей демократов в Техасе о том, чтобы позволить всем избирателям в штате голосование по почте из-за распространения коронавируса. Об этом пишет в пятницу газета The Washington Post.

Инстанция не стала одобрять ходатайство демократов, которые оспаривали постановление апелляционного суда о том, что не всем гражданам необходимо голосовать без личного присутствия. Волеизъявление по почте в Техасе предусмотрено только для граждан от 65 лет.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал возможность голосования по почте. Согласно последним опросам политологического портала Real Clear Politics (RCP, "По-настоящему ясная политика"), бывший вице-президент Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, опережает Трампа в среднем на 9,5% по популярности среди избирателей.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.