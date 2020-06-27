Politico: власти США могут обвинить Google в монополизации в сферах поиска и рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США, как ожидается, в течение нескольких месяцев подаст иск к компании Google, ее обвинят в нарушении антимонопольного законодательства в сферах поиска и рекламы в интернете. Об этом сообщила в пятницу американская газета Politico.

По словам ее источников, ранее в тот же день сотрудники Минюста США и антимонопольных управлений ряда американских штатов провели совещание по видеосвязи. Они согласовали ряд вопросов, касающихся указанного иска. Ожидается, что он будет включать в себя положения о том, что компания Google "монополизировала рынок рекламных технологий". Кроме того, в документе речь будет идти о договоренностях между данной корпорацией и производителями мобильных устройств относительно того, что в них стандартные настройки предполагают использование поискового сервиса Google.

По сведениям издания, окончательное решение о подаче иска примет в ближайшие несколько недель министр юстиции - генпрокурор США Уильям Барр. Ведомству также предстоит решить, какие именно требования предъявить корпорации. В публикации приводится комментарий представителя Google. Она отметила, что "компания по-прежнему сотрудничает со следствием".

Politico констатирует, что в случае подачи иска, речь будет идти о "первом за десятки лет значительном разбирательстве", касающемся нарушения антимонопольного законодательства, которое Минюст США будет проводить в отношении крупной американской компании. По оценке издания, последний раз подобный процесс ведомство начало в конце 1990-х годов в отношении корпорации Microsoft. Она тогда проиграла суд, но позже достигла договоренности с властями.

Барр в марте заявил, что Минюст США проводит проверки в отношении Google и летом может принять решение о том, будут ли ей предъявлены обвинения. Прокуроры более 40 штатов в сентябре 2019 года начали антимонопольное расследование в отношении Google. Изначально оно должно было касаться рекламной политики компании, принадлежащей американской корпорации Alphabet. Позднее стало известно о том, что прокуроры также намерены обратить внимание на механизмы поиска, используемые Google, и проекты, связанные с платформой Android, принадлежащей компании.

В июле 2019 года стало известно, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений этими компаниями антимонопольного законодательства.