CNBC: брат Трампа подал новый иск, чтобы помешать публикации книги о семье президента США

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Младший брат президента США Дональда Трампа подал новый судебный иск с целью запретить издание книги, в которой, как ожидается, будет раскрыта информация о семье американского лидера. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

Речь идет о книге племянницы президента США Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ее описании в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля.

Иск подан в суд в Покипси (штат Нью-Йорк). Роберт Трамп аргументировал свое требование запретить издание тем, что автор в 1990-х годах подписала соглашение, согласно которому она якобы обязалась не разглашать некую информацию о семье. Договоренности касались наследства.

В четверг суд по наследственным делам и опеке в нью-йоркском районе Куинс отказался наложить временный запрет на издание книги. В постановлении констатируется, что данное дело не подпадает под юрисдикцию указанного суда.

Ранее портал The Daily Beast сообщал, что Мэри Трамп в книге расскажет о своей роли в расследовании газеты The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем забрал себе более 400 млн долларов в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа. По сведениям The Daily Beast, племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что книга Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.