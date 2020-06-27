Меркель призвала ЕС сформировать единую позицию по отношению к России, Китаю и США

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Германия во время своего председательства в ЕС будет способствовать формированию единой позиции по отношениям с крупными геополитическими игроками. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в новом выпуске подкаста, который опубликован в субботу на сайте правительства ФРГ.

"Наша цель заключается в том, чтобы ЕС занимал сплоченную и единодушную позицию, выстраивая отношения со стратегическими партнерами - Китаем, Россией, Турцией и США", - сказала она.

По ее словам, отвечать интересам сразу 27 государств ЕС непросто, но Германия будет к этому стремиться. Меркель добавила, что хочет сделать Европу "более эффективной" в условиях современного мира. Это нужно для того, чтобы "защищать европейские ценности и интересы", отметила канцлер.

Германия будет председательствовать в ЕС с 1 июля по 31 декабря.

Также канцлер ранее уже говорила, что ФРГ во время председательства сделает акцент на вопросах защиты климата, укрепления европейской системы здравоохранения и цифровизации.