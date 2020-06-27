Макрон сообщил о намерении вскоре посетить Россию

ПАРИЖ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что диалог Парижа с Москвой продвигается и он вскоре намерен посетить Россию. Соответствующее заявление французский лидер сделал в Twitter в субботу.

"Доверительный диалог, начатый с президентом России Владимиром Путиным в Брегансоне, продолжается, - отметил он. - Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы продвигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию".

В пятницу два лидера провели переговоры по широкому спектру вопросов в формате видеоконференции. Президенты обсудили борьбу с коронавирусом и другие глобальные вызовы, развитие двусторонних отношений, а также урегулирование конфликтов в Ливии, Сирии и на Украине.

Макрон отметил, что собирался приехать в Россию по приглашению Путина 9 мая на празднование Дня Победы, чтобы присутствовать на торжествах, но пандемия COVID-19 не позволила тогда реализовать это намерение. "Если позволит эпидемиологическая обстановка, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию", - сказал французский лидер. "Добро пожаловать", - пригласил Путин.

Переговоры Путина и Макрона в Брегансоне состоялись 19 августа 2019 года. Приглашение российского лидера в летнюю резиденцию французского президента тогда связывали с желанием Макрона вновь видеть Россию воссоединенной с Европой "от Лиссабона до Владивостока".