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Иран представил новый беспилотник, способный подниматься на высоту более 3,6 км

Аппарат способен развивать скорость до 140 км/ч и непрерывно находиться в воздухе 10 часов 30 минут

ТЕГЕРАН, 27 июня. /ТАСС/. Иранские военные продемонстрировали новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отечественного производства "Мирадж-1". Об этом сообщает в субботу агентство Tasnim.

Отмечается, что при весе 35 кг беспилотник обладает размахом крыльев 3,6 м и способен подниматься на высоту до 12 тыс. футов (3650 м). Аппарат способен развивать скорость до 140 км/ч и непрерывно находиться в воздухе 10 часов 30 минут. БПЛА может передавать данные на расстоянии до 150 км и нести дополнительную нагрузку до 5 кг.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, власти страны периодически демонстрируют образцы беспилотников собственного производства. Так, 1 сентября 2019 года иранские вооруженные силы представили новый БПЛА "Киян".

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