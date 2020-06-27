США предоставят Украине $100 тыс. на ликвидацию последствий наводнения

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. США при поддержке Агентства по международному развитию (USAID) выделят $100 тыс. для ликвидации последствий наводнения на западе Украины. Об этом в субботу сообщило посольство США в Киеве.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в это трудное время сильных наводнений на западной Украине. С помощью USAID американский народ предоставит новое финансирование в размере $100 тыс. для поддержки Украины в борьбе с этой гуманитарной катастрофой", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В американском дипломатическом представительстве отметили, что намерены сотрудничать с правительством Украины для быстрого и эффективного использования этих средств.

МИД Украины 25 июня сообщил, что Киев просит НАТО, Евросоюз и страны-партнеры помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны, вызванного обильными осадками. Министерство заявило, что Украина рассчитывает на поддержку партнерами усилий правительства по защите жизни и здоровья граждан, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного воздействия природного бедствия на хозяйственную деятельность. В свою очередь в тот же день правительство Украины приняло решение о выделении 700 млн гривен (около $26 млн) на ликвидацию последствий наводнения.

С 22 июня в 346 населенных пунктах западных регионов Украины, где из-за проливных дождей начались наводнения, оказались подтоплены более 14 тыс. домов, разрушены 19 мостов и 154 км дорог, эвакуированы около 800 человек. Жертвами непогоды стали три человека. Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский считает, что главными причинами затопления населенных пунктов стали сильные осадки, вырубка леса и застройка пойм.