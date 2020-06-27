WP: Федеральная избирательная комиссия США фактически приостанавливает свою работу

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная избирательная комиссия США будет вынуждена приостановить работу после того, как один из трех ее членов, республиканец Кэролайн Хантер, подала в отставку. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

После отставки Хантер, проработавшей на своем посту несколько лет, комиссия за несколько месяцев до ноябрьских выборов будет вынуждена фактически прекратить свою работу, согласно правилу, которое требует, чтобы в составе ее руководства было минимум четыре человека для принятия важных решений. Этот госорган отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний.

Комиссия в июне только смогла восстановить кворум и приступить к полноценной работе после перерыва продолжительностью в 10 месяцев. Республиканец Джеймс Трейнор возглавил ее на прошлой неделе после того, как его кандидатура была утверждена американскими сенаторами в мае.

В августе прошлого года заместитель председателя комиссии Мэтью Петерсен подал в отставку, что привело к самому длительному периоду отсутствия кворума за всю историю этого госоргана. В руководство комиссии, отмечается в законодательстве, входят шесть человек, однако сейчас в нем состоят всего трое: республиканец Трейнор, демократ Эллен Вайнтрауб и заместитель председателя Стивен Уолтер, который в большинстве случаев поддерживает демократов.

Сложная история

До августа прошлого года в комиссии на протяжении около полутора лет состояли всего четыре человека в связи с отставкой двух членов комиссии. При этом шестилетний срок полномочий Уолтера и Вайнтрауб истек еще в 2009 и 2007 году соответственно, однако они продолжают работать в связи с тем, что ни 44-й президент США Барак Обама, ни нынешний глава государства Дональд Трамп все эти годы так и не выдвинули кандидатур им на замену. Еще две позиции в комиссии остаются вакантными на протяжении многих лет.

Хантер вошла в состав госоргана еще в июне 2008 года, ее срок истек в апреле 2013 года, но она также продолжила свою работу.

The Washington Post отмечает, что количество вопросов, с которыми комиссия должна разбираться, в последнее время только растет. Белый дом планирует выдвинуть кандидатуру юриста Аллена Дикерсона на замену Хантер. Однако неизвестно, когда она будет внесена на утверждение Сената Конгресса США. Верхняя палата законодательного органа должна еще рассмотреть кандидатуру Дикенсона и проголосовать за нее.

Как пишет издание, за пару месяцев до выборов в стране госорган не сможет обеспечивать подотчетность участников президентской гонки, в частности штрафовать политиков, утверждать проверки, голосовать по результатам проведенных расследований. Аналогичная ситуация, при которой комиссия, по сути, приостановила свою работу, произошла в 2008 году.