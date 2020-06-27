Более 1 тыс. человек вышли в Берлине на акцию против расизма и социального неравенства

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Акция против расизма и социального неравенства собрала более 1 тыс. человек в германской столице. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в пресс-службе берлинской полиции.

"Собрались более 1 тыс. человек, некоторые еще продолжают прибывать. Всего заявлено 1,5 тыс. участников. Серьезных инцидентов не зафиксировано", - сказал представитель правоохранительных органов.

Акции движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") проходят по всему миру после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда, которая наступила в результате действий полиции.

В Берлине параллельно проходят еще несколько демонстраций. Порядок в городе обеспечивают 750 полицейских.