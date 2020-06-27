В Конгрессе США хотят в 2021 финансовом году выделить $250 млн на военную помощь Украине

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Украина в следующем финансовом году, который начнется 1 октября, по военной линии от США может получить $250 млн. Такая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в субботу текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США, переданный на Капитолийский холм этой весной.

Проект бюджета предусматривает "выделение $250 млн для Инициативы по содействию безопасности на Украине, которая предоставляет поддержку и помощь Вооруженным силам Украины". При этом $50 млн из данной суммы "могут быть использованы только на летальные средства обороны". В прошлом году Смит также просил выделить Украине $250 млн.

В середине июня Пентагон заявил, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 млн долларов "на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины". При этом Украина характеризуется как "ключевой партнер" США "на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Комитет Смита на следующей неделе рассмотрит данный проект бюджета. После одобрения документ обсудит контролируемая демократами Палата представителей полного состава. Сенатский комитет по делам ВС уже утвердил свою версию проекта оборонного бюджета, которая отличается от версии Смита, ее также начнут рассматривать на следующей неделе в Сенате, где большинство у республиканцев. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится президенту США Дональду Трампу на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени, начала зимы.