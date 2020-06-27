В Конгрессе выделят на оборону в 2021 году $732 млрд

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Бюджет Пентагона в 2021 финансовом году, который начнется 1 октября, составит $732 млрд, на $8,5 млрд меньше, чем в феврале просила вашингтонская администрация. Об этом говорится в проекте американского военного бюджета на следующий финансовый год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом (демократ, от штата Вашингтон). Его аппарат обнародовал в субботу текст данного законопроекта, ставшего ответом на бюджетный запрос администрации США, переданный на Капитолийский холм этой весной.

"Предложение председателя Смита предусматривает выделение $732 млрд на нашу национальную оборону", - говорится в документе. В частности, на проведение операций за рубежом демократ предлагает выделить $69 млрд. В прошлом году Смит предлагал $733 млрд.

В проекте оборонного бюджета также предлагается создать Фонд национальной безопасности по повышению способности страны готовиться к будущим пандемиям и реагировать на них, на его работу будет направлен $1 млрд. Документ "не предусматривает никаких законодательных ограничений на перевод заключенных из [тюрьмы] Гуантанамо" на Кубе в другие страны за исключением Йемена, Ливии, Сомали и Сирии.

Смит предлагает выделить по военной линии около $600 млн на финансирование научно-технического сектора. В частности, более $50 млн пойдут на в сферу биотехнологий и усиление готовности к пандемиям. В рамках проекта бюджета один из помощников министра обороны будет отвечать за разработку стратегической политики сдерживания, касающейся космоса, ядерного оружия, противоракетной обороны.

Демократ также призывает финансировать уже на ранних стадиях проекты наземных систем противоракетной обороны и перехватчиков следующего поколения "из-за задержек с [их] приобретением". Он указывает на необходимость продолжать выделять средства на размещаемые в космосе датчики сопровождения гиперзвукового оружия и баллистических ракет, а также разработку американского гиперзвукового оружия.

Азия

Предусматривается выделение $3,58 млрд на "оптимизацию присутствия ВС США в регионе" Индийского и Тихого океанов, "укрепление и поддержку двусторонних и многосторонних военных учений и маневров с союзниками США и странами-партнерами, улучшение инфраструктуры в регионе с целью повышения оперативности реагирования ВС США". При этом председатель комитета запрещает использование [бюджетных] средств для сокращения американского контингента в Республике Корея, где размещены 28,5 тыс. военнослужащих. Для получения разрешения министр обороны за 180 дней до потенциального вывода войск должен удостоверить конгрессменов в том, что данное решение "отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и не будет существенно подрывать безопасность союзников США в регионе, соразмерно с уменьшением угрозы, исходящей от Северной Кореи, Южная Корея способна сдержать конфликт, с союзниками США, включая Южную Корею и Японию, были проведены соответствующие консультации".

Афганистан

Национальные силы обороны и безопасности Афганистана в рамках проекта бюджета получат $3,5 млрд. Средства, в частности, будут направлены на подготовку, вооружение и материально-техническое обеспечение ВС центральноазиатской республики. Смит предлагает расширить программу, которая позволяет гражданам Афганистана, чья работа на правительство США подвергает их и членов их семей опасности, иммигрировать в Америку.

Комитет Смита на следующей неделе рассмотрит данный проект бюджета. После одобрения документ обсудит контролируемая демократами Палата представителей полного состава. Сенатский комитет по делам ВС уже утвердил свою версию проекта оборонного бюджета, которая отличается от версии Смита, ее также начнут рассматривать на следующей неделе в Сенате, где большинство у республиканцев. После того, как обе палаты законодательного органа одобрят свои версии проекта бюджета, будет созвана комиссия для согласования деталей обоих проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится президенту США Дональду Трампу на подпись. Весь этот процесс обычно длится до осени - начала зимы.