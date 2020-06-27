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В Венесуэле заявили, что переговоры о свержении Мадуро велись в здании посольства Испании

Сообщается, что венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес с территории посольства связывался с различными компаниями, которые могли предоставить наемников для операции по вторжению и свержению Мадуро

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 июня. /ТАСС/. Венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес вел переговоры о попытке вторжения в южноамериканскую республику с целью свержения президента Николаса Мадуро на территории здания посольства Испании в Каракасе. С таким утверждением выступил в субботу министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

"Правительство Испании согласно с тем, что с территории их посольства велось все это планирование?" - спросил Родригес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам министра, с территории посольства Лопес, который в апреле 2019 года сбежал из-под домашнего ареста и укрылся в здании дипмиссии Испании в Каракасе, связывался с различными компаниями, которые могли предоставить наемников для операции по вторжению и свержению Мадуро.

Венесуэльские власти 3 мая сообщили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое граждан США. В эфире государственного телевидения венесуэльский лидер продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда Мадуро, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле, и что США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.

Теги
Мадуро, НиколасСШАИспанияВенесуэла
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