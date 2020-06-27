Эспер представит Трампу 29 июня варианты вывода тысяч военнослужащих США из ФРГ

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер представит 29 июня президенту Дональду Трампу ряд вариантов вывода нескольких тысяч военнослужащих из Германии. Об этом сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Пентагона, помощник министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

"Министр Эспер встретился в среду с президентом Трампом, чтобы обсудить наше [военное] присутствие в Европе, - отметил он. - В понедельник министр проведет брифинг для президента в Белом доме о вариантах размещения наших сил в Германии".

Как сообщило в субботу агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники в Пентагоне, план предусматривает сокращение американского воинского контингента в ФРГ на 9,5 тысячи человек - до 25 тысяч. Часть из этих 9,5 тысячи военнослужащих вернется в США, а другие будут переведены в государства бывшего Восточного блока. В Пентагоне не уточнили, в какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные, находящиеся в данный момент в Германии. Трамп в среду на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что американские солдаты и офицеры будут переведены именно в Польшу. По данным агентства, часть военных будет постоянно находиться на базах, однако большинству из них предстоит перемещаться по территории республики. В Пентагоне ТАСС не стали подтверждать эту информацию.

AFP напомнило, что в 1997 году Североатлантический альянс пообещал России не создавать постоянные военные базы в государствах бывшего Восточного блока. До сих пор он перебрасывал войска в страны, близкие к России, только на временной основе. Однако теперь, отмечает агентство, в связи с ситуацией на Украине Вашингтон видит возможность освободиться от прежних обязательств. Переброска военнослужащих, указывает AFP, будет проводиться на основе двусторонних соглашений между США и заинтересованными государствами, а не под эгидой НАТО.

Трамп ранее объявил о намерении сократить контингент в Германии, поскольку Берлин тратит недостаточно средств на оборону в рамках альянса. По сведениям европейских и американских СМИ, такое решение было принято без каких-либо консультаций с ФРГ или другими странами - членами НАТО.