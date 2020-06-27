Около 130 стран поддержали инициативу Алиева о спецсессии ГА ООН по коронавирусу

ТАСС, 27 июня. Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеоконференции с целью усиления солидарности в борьбе с коронавирусом получила поддержку около 130 членов всемирной организации, что более чем достаточно для организации такого мероприятия. Об этом заявил в субботу в интервью ТАСС помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Президент Ильхам Алиев во время выступления на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией как образец глобальной солидарности выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств", - сказал он.

По словам Гаджиева, предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами - членами Движения неприсоединения. 28 мая Генеральный секретарь ООН обратился ко всем странам-членам с просьбой выразить отношение к инициативе в течение 30 дней, то есть до 27 июня. Для проведения спецсессии необходима ее поддержка не менее 97 странами всемирной организации, то есть большинством. По официальным данным, имеющимся у Баку, до окончания срока около 130 стран проинформировали офис генерального секретаря, что выступают за организацию такого мероприятия.

"Уверены, что специальная сессия создаст условия для полной мобилизации международного сообщества в борьбе с пандемией и внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу, - сказал Гаджиев. - Продолжение пандемии COVID-19 еще раз демонстрирует, что есть большая потребность в срочном и безотлагательном собрании глав государств и правительств мира в рамках специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, именуемой всемирным парламентом, для обсуждения путей выхода из охватившей мир беды COVID-19 и поиска решений".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была выявлена в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией. К настоящему времени новым коронавирусом заразились около 9,6 млн человек, более 488 тыс. умерли.