Reuters: Михол Мартин стал новым премьер-министром Ирландии

ТАСС, 27 июня. Парламент Ирландии избрал в субботу Михола Мартина, представителя либеральной партии Fianna Fail, на пост премьер-министра страны. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, за Мартина проголосовали 93 члена парламента, 63 человека высказались против. Отмечается, что в рамках межпартийного соглашения через 2,5 года представителя Fianna Fail на посту сменит лидер партии Fine Gael Лео Варадкар.

"Избрание премьер-министром Республики Ирландия - это величайшая честь <...> Я ощущаю большой груз ответственности и обязуюсь работать день и ночь со своими коллегами в правительстве, чтобы реализовать огромный потенциал нашей нации", - написал премьер-министр на своей странице в Twitter.

По сведениям Reuters, Мартин в соответствии с условиями коалиционного соглашения повторно назначил Саймона Коувени на должность министра иностранных дел, а также продлил полномочия Паскаля Донохью на посту министра финансов.

В середине июня в интервью национальному телеканалу RTE действующий в тот период премьер-министр Ирландии и лидер партии Fine Gael Лео Варадкар сообщил, что руководство новым коалиционным правительством республики будет осуществляться по ротационной схеме. Таким образом, в декабре 2022 года бразды правления от Михола Мартина вернутся к лидеру Fine Gael. При этом Варадкар не уточнил, какое место в правящей структуре власти будет принадлежать ему в период правления главного партнера по коалиции.

После примерно трех месяцев межпартийных консультаций 15 июня Fianna Fail, Fine Gael и "зеленые" достигли коалиционного соглашения о формировании правительстве Ирландии. Создание новой структуры исполнительной власти по итогам прошедших 8 февраля досрочных парламентских выборов в стране было осложнено тем, что три главные партии набрали почти равное количество голосов. Правящая консервативная Fine Gael получила 22,4%, национал-республиканская Sinn Fein - 22,3%, а либеральная Fianna Fail - 22,2%. Такая электоральная арифметика вынудила в итоге Варадкара и Мартина согласиться на союз и начать переговоры о "большой коалиции" с "зелеными" Имона Райана.