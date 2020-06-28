Франция проведет второй тур муниципальных выборов спустя 106 дней после первого

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Франция проведет в воскресенье второй тур муниципальных выборов, отложенный в марте из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов формирование властных структур завершено еще в первом туре 15 марта, поэтому голосование состоится только в крупнейших мегаполисах - Париже, Лионе и Марселе - и примерно шестой части остальных коммун.

В последний момент из-за пандемии отложено голосование во Французской Гвиане. Всего в выборах приглашены участвовать 16,5 млн избирателей (39% электората).

В центре внимания Париж и Гавр

Официальная предвыборная кампания, проводившаяся с 15 июня, завершилась утром в субботу. В столице французские аналитики прогнозируют переизбрание на пост мэра Анн Идальго, занимающей этот пост 2014 года. Она лидировала в первом туре выборов 15 марта, получив тогда 29% голосов. Ее соперницу, мэра элитного VII округа округа столицы Рашиду Дати, представляющую правоцентристскую партию "Республиканцы", поддержали 22,7% избирателей.

Идальго, пользующаяся поддержкой экологистов, остается в то же время одним из немногих политиков Социалистической партии сохранивших свое влияние в условиях активного продвижения позиций правящего движения "Республика на марше". Согласно ее программе, в случае избрания на второй срок Идальго намерена отдать центр Парижа пешеходам и велосипедистам. Она также обещает увеличить число мест в дошкольных учреждениях.

Главные обещания Дати избирателям мегаполиса с населением 2,1 млн человек - "чистота улиц и безопасность". Ранее она занимала во французском правительстве пост министра юстиции.

Значительное внимание привлечено к крупному портовому и торговому центру на западном побережье страны, нормандскому Гавру, где на пост мэра баллотируется премьер-министр Эдуар Филипп. Он руководил городом до того, как возглавить правительство.

В первом туре, который проводился 15 марта, 49-летний политик заручился поддержкой 43,6% избирателей. Он значительно опередил тогда своего соперника в борьбе за кресло мэра, коммуниста Жан-Поля Лекока, который собрал 35,8% голосов.

Однако голоса избирателей в Гавре, не участвовавших в первом туре, могут внести свои коррективы. Филипп воспользовался визитом в Гавр в канун выборов, чтобы побывать на реконструируемом городском стадионе имени Юрия Гагарина."Я не знаю, насколько велика будет активность электората, но участие в выборах - гражданский долг", - заметил премьер в беседе с журналистами.

Уроки первого тура

Первый тур выборов проходил 15 марта при повышенных мерах санитарной безопасности во всех 35 тыс. коммун Франции. Избиратели захватили на участки собственные авторучки, протирали руки антисептическим гелем, соблюдали в очереди дистанцию в один метр и голосовали в кабинах, специально развернутых к стене, чтобы освободить граждан от необходимости собственноручно задергивать штору от посторонних глаз.

Тем не менее в нем приняли участие всего 44,6% избирателей. Низкая явка стала рекордом в истории муниципальных выборов, которые обычно вызывают даже более пристальный интерес французов, чем голосование на национальном уровне. "Выборы, унесенные страхом эпидемии", - прокомментировала пресса неучастие на этот раз в голосовании более 55% соотечественников.

Воскресные выборы пройдут также в условиях повышенных мер безопасности. На избирательном участке одновременно смогут находиться не более трех граждан. Теперь ношение защитной маски обязательно как для электората, так и для членов комиссии. Избиратели могут приносить с собой бюллетени для голосования, полученные по почте. Всем настоятельно рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

Перенесены в четвертый раз в истории

В истории Франции коммунальные выборы, состоявшиеся впервые в 1871 году, за полтора столетия были отложены всего четыре раза. В 1916 году им помешала Первая мировая война. После выборов 1935 года следующие прошли лишь спустя десятилетие: провести их в годы Второй мировой войны было невозможно. Третий перенос состоялся в 2007 году, когда совпал график избрания трех институтов власти: президента, парламента, муниципалитетов. В этом году второй тур выборов должен был первоначально состояться 22 марта, но был отложен до 28 июня из-за пандемии коронавируса.

Согласно социологическим данным, среди французских мэров доминируют мужчины старше 60 лет. Наиболее широко представленной социально-профессиональной группой среди градоначальников являются пенсионеры, составляющие 42,5% глав городов. На втором месте - фермеры, на третьем - служащие. Замыкают первую четверку представители интеллектуальных профессий.

Мандат французского градоначальника длится шесть лет. Возможности переизбрания закон не ограничивает. В большинстве коммун муниципалитеты уже избраны в первом туре, и мэры приступили к обязанностям.