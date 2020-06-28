ДНР приостановила пропуск граждан через линию соприкосновения с Украиной

ДОНЕЦК, 28 июня. /ТАСС/. Донецкая народная республика приостановила в воскресенье перемещение граждан через единственный работающий на линии соприкосновения с Украиной контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ). Об этом говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на его официальном сайте в субботу вечером.

"Приостановить с 00:00 часов 28 июня 2020 года действие пунктов 8.2 (о выезде на Украину через КПВВ "Еленовка" - прим. ТАСС) и 8.3 (о въезде в ДНР через КПВВ "Еленовка" - прим. ТАСС) указа №57 от 14 марта 2020 года", - отмечается в документе.

С чем связано такое решение, пока не известно. КПВВ "Еленовка" был открыт после трехмесячного перерыва Донецком 22 июня на выезд и 25 июня на въезд. Украинская сторона тогда также открыла пункт пропуска со своей стороны.

Между Украиной и ДНР существуют четыре КПВВ: "Горловка" - "Майорское", "Еленовка" - "Новотроицкое", "Александровка" - "Марьинка" и "Октябрь" - "Гнутово". Их работа была временно прекращена в марте в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.