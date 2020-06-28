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На президентских выборах в Малави победил лидер оппозиции Лазарус Чаквера

Избирательная комиссия сообщила, что он набрал 58,57% голосов

ТАСС, 28 июня. Лидер оппозиции Лазарус Чаквера одержал победу на выборах президента Малави. Об этом, как передает агентство Reuters, в субботу сообщила избирательная комиссия.

По ее данным, Чаквера набрал 58,57% голосов.

Голосование в Малави состоялось 23 июня - спустя 13 месяцев после президентских выборов весны 2019 года, на которых победил Питер Артур Мутарика. Конституционный суд страны 3 февраля отменил результаты волеизъявления из-за допущенных в его ходе нарушений, были назначены перевыборы.

Лазарус Чаквера - глава Партии конгресса Малави. В 2014 году он уже баллотировался на пост президента, однако уступил Мутарике и возглавил официальную оппозицию в парламенте. Программа Чакверы включает борьбу с коррупцией, удвоение минимальной заработной платы, льготное кредитование молодежи и женщин, субсидирование сельского хозяйства, смягчение налогового законодательства и другие меры.

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