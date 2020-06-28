Белый дом заявил, что Трампа не информировали о приписываемом России предложении талибам

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не был проинформирован о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. По информации издания, такие выводы разведки были представлены Трампу "несколько месяцев назад".

Макинэни напомнила, что власти "получают тысячи отчетов разведки в день, и они подвергаются строгому анализу". "Хотя Белый дом обычно не комментирует утверждения в отношении разведывательной деятельности или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, помощник [президента] по национальной безопасности, а также руководитель аппарата [сотрудников Белого дома] могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы" о том, что Россия якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих, рассказала Макинэни. "Это говорит не о преимуществах утверждений в отношении разведки, а о неточности материала The New York Times, ошибочно предположившей, что президент Трамп был проинформирован по этому вопросу", - заключила пресс-секретарь.

Реакция РФ на публикацию

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она является вбросом американской разведки. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь". На Смоленской площади также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. В МИД РФ предположили, что такие действия могут быть связаны с тем, что разведывательным службам Соединенных Штатов "не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами".

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации американских СМИ о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.