Байден считает, что Трампу не надо приглашать Россию в G7, если статья в NYT правдива

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не должен приглашать Россию присоединиться к Группе семи (G7), если соответствуют действительности утверждения газеты The New York Times о том, что Москва якобы тайно предложила афганским боевикам награду за убийство американских военнослужащих. Такую точку зрения выразил в субботу бывший вице-президент Джозеф Байден в эфире телекомпании NBC .

"Если это правда, то такое разоблачение шокирует. Президент США Дональд Трамп, будучи верховным главнокомандующим американскими войсками, в том числе в этом опасном регионе, в течение нескольких месяцев знал об этом, как пишет The New York Times, но не предпринял ничего и даже не ввел санкции в отношении России за это грубейшее нарушение международного права", - сказал Байден.

Он выразил возмущение тем, что Трамп при подобных обстоятельствах мог "стремиться вернуть Россию в состав Группы семи". "Это несоблюдение самого святого в нашей стране долга - обеспечивать безопасность, экипировать и направлять наши войска", - утверждал бывший вице-президент.

Совет национальной безопасности США при Белом доме (СНБ), министерство обороны и аппарат директора Национальной разведки в субботу отказали ТАСС в просьбе прокомментировать газетную статью.

Публикация и реакция России

The New York Times выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. По сведениям издания, такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она содержит заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь". На Смоленской площади также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. Как предположили в министерстве, такие действия могут быть связаны с тем, что американские разведывательные службы никак не смирятся с совместной работой Москвы и Вашингтона по запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами.

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации в американских СМИ о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.