Yomiuri: военные корабли Японии смогут применять оружие для защиты торговых судов

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Правительство Японии разрешит кораблям Сил самообороны в ряде случаев применять оружие для защиты торговых судов страны, которые проходят через Ближневосточный регион. Об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri.

Речь идет о патрульной миссии, которую Япония направила ранее в нынешнем году в Оманский залив из-за роста напряженности в данном районе. Однако использование оружия возможно только в том случае, если торговое судно подверглось нападению, когда шло в сопровождении эсминца Сил самообороны.

В Токио считают, что это не идет вразрез с законом о действиях по обеспечению безопасности на море и не противоречит девятой, или так называемой мирной статье конституции, которая провозглашает отказ Японии от обладания военным потенциалом и применения силы в международных спорах. Но если атаке подвергнется торговое судно, которое идет без сопровождения, то военный корабль в данном случае не сможет использовать оружие, поскольку не находился в зоне непосредственной угрозы. Также японские корабли не получат право защищать иностранные торговые суда.

Япония в начале года отправила на Ближний Восток ракетный эсминец "Таканами" и два патрульных самолета Р-3С Orion для участия в миссии по патрулированию в зоне Оманского залива. Всего в миссии, санкционированной на год, будут участвовать 260 японских военнослужащих. На проведение операции из государственного бюджета выделено $43 млн.

Зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Пребывание японского корабля в Ормузском проливе или Персидском заливе операцией не предусмотрено.

Формально эсминец и самолеты были направлены с целью "сбора информации и исследований". Однако они будут использоваться для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов. Тегеран уже уведомил Токио, что развертывание иностранных войск не способствует миру и безопасности в зоне Персидского залива. Япония со своей стороны утверждает, что ее корабль и самолеты не войдут в состав сил международной коалиции, призванных контролировать судоходство в этом регионе.