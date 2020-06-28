Помпео заявил, что Пекин не должен относиться к Южно-Китайскому морю как к своей империи

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Китайские власти не должны относиться к Южно-Китайскому морю как к своей "морской империи". Такое мнение высказал в субботу на своей странице в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Нельзя допустить, чтобы Китай относился к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи", - утверждал шеф американской дипломатии. Он добавил, что правительство США "в ближайшее время еще выскажется по этому вопросу", но не привел подробностей. Соединенные Штаты, по словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, приветствовали "настойчивость лидеров [стран] АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС) в том, что споры в Южно-Китайском море должны решаться в соответствии с международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву". Речь идет о совместном заявлении лидеров стран АСЕАН, принятом по итогам прошедшего в пятницу в режиме телеконференции 36-го саммита Ассоциации.

Помпео ранее неоднократно критиковал действия Пекина в Южно-Китайском море. По версии госсекретаря, Китай "предпринимает противозаконные действия" в этом море, и Вашингтон постоянно обращает на это внимание руководства ООН.

В начале июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти не имеют права вмешиваться в территориальные споры Пекина в Южно-Китайском море, поскольку США не являются их непосредственным участником. По словам дипломата, Пекин "обладает неоспоримым суверенитетом над акваториями в Южно-Китайском море", которые исторически подпадают под его территориальный контроль.

Несколько архипелагов в Южно-Китайском море на протяжении многих лет являются объектами территориальных споров прежде всего между Вьетнамом и КНР. Данная акватория находится на стратегически важном пути следования судов из Индийского в Тихий океан. На шельфе в районе этих островов имеются значительные запасы углеводородов.