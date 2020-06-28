СМИ: Япония высказалась против участия Южной Кореи в саммите G7

ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Япония проинформировала США о том, что она выступает против участия Южной Кореи в саммите Группы семи (G7) из-за якобы наличия разногласий между позицией Сеула и стран - членов объединения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Отмечается, что свое недовольство Токио передал Вашингтону сразу после того, как президент США Дональд Трамп высказался о том, что формат G7 устарел и заявил о намерении пригласить на саммит несколько стран, включая Южную Корею. В качестве аргументов японская сторона привела тот факт, что позиция администрации южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина "прокитайская", также она расходится со странами "семерки" по вопросу КНДР.

Япония не стала делать официальных заявлений по поводу идеи Трампа, поскольку есть вероятность, что это лишь мысли президента, и на самом деле никаких приглашений новых членов не будет, пишет Киодо. Кроме того, как отмечает агентство, Япония выступает против участия Южной Кореи в саммите, поскольку тогда она потеряет статус единственного в этом формате представителя Азии.

30 мая пресс-пул Белого дома сообщил, что Дональд Трамп переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. Канада и Великобритания уже высказались против расширения G7 за счет включения России, а Южная Корея и Австралия в свою очередь приняли приглашение американского лидера.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Трамп во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным проинформировал его о своей идее проведения саммита Группы семи в расширенном составе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея главы США идет в верном направлении, но без участия Китая универсального представительства на мероприятии обеспечено не будет.