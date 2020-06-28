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СМИ: ряд полевых командиров "Талибана" уничтожены при атаке афганских ВВС на севере страны

По данным афганского телеканала 1TV, среди талибов находился заместитель "министра обороны" радикального движения

ТАСС, 28 июня. Афганские ВВС нанесли удары по скоплению сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере страны, в результате рейда боевики понесли значительные потери. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Tolo News.

По его данным, удар с воздуха по группе экстремистов, которые собрались на встречу в одном из населенных пунктов уезда Сазама-Кала северной провинции Сари-Пуль, был нанесен ранним утром.

Как сообщил представитель провинциальных властей Забихулла Амани, в результате налета "было уничтожено значительное число боевиков, в том числе несколько авторитетных полевых командиров "Талибана". При этом он не назвал точное число уничтоженных талибов.

По данным афганского телеканала 1TV, среди участников указанной встречи талибов в Сари-Пуль находился заместитель "министра обороны" радикального движения. Удалось ли ему уцелеть при атаке афганских ВВС, не сообщается.

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