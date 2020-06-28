СМИ: ряд полевых командиров "Талибана" уничтожены при атаке афганских ВВС на севере страны

ТАСС, 28 июня. Афганские ВВС нанесли удары по скоплению сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на севере страны, в результате рейда боевики понесли значительные потери. Об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Tolo News.

По его данным, удар с воздуха по группе экстремистов, которые собрались на встречу в одном из населенных пунктов уезда Сазама-Кала северной провинции Сари-Пуль, был нанесен ранним утром.

Как сообщил представитель провинциальных властей Забихулла Амани, в результате налета "было уничтожено значительное число боевиков, в том числе несколько авторитетных полевых командиров "Талибана". При этом он не назвал точное число уничтоженных талибов.

По данным афганского телеканала 1TV, среди участников указанной встречи талибов в Сари-Пуль находился заместитель "министра обороны" радикального движения. Удалось ли ему уцелеть при атаке афганских ВВС, не сообщается.