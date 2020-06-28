Трамп: Обама хотел исключить Россию из G8, поскольку Москва его полностью переиграла

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из Группы восьми (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене тогдашнего президента США Барака Обаму. Об этом нынешний глава Белого дома написал в воскресенье в Twitter , комментируя призывы своего соперника в предвыборной гонке бывшего вице-президента Джозефа Байдена не приглашать РФ присоединиться к Группе семи (G7).

"Забавно видеть коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками. Россия полностью обыграла его и Обаму, когда они были у власти, так сильно обыграла, что Обама захотел сделать так, чтобы их не было в G8, которая в тот момент так называлась. США были слабы во всем, но особенно в отношении России", - написал он.

Ранее Байден в эфире телекомпании NBC заявил, что Трамп не должен приглашать Россию присоединиться к G7, если соответствуют действительности сведения газеты The New York Times о том, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание выступило в пятницу с утверждением, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а СНБ обсуждал этот вопрос в конце марта.

Сам Трамп в воскресенье заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о подобных нападениях. Глава Белого дома поставил под сомнение достоверность информации издания, назвав публикацию "очередным вбросом", а также задался вопросом о том, кто является источником, предоставившим изданию данные для этой публикации. Трамп подчеркнул, что издание "обязано раскрыть свой "анонимный" источник", и высказал предположение о том, что журналисты газеты не могут этого сделать по причине того, что "этого "человека", вероятно, не существует".

Реакция РФ на публикацию

В субботу в МИД России, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать публикацию, заявили, что она является вбросом американской разведки. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

В министерстве иностранных дел также указали на причастность разведки США к наркотрафику в Афганистане. В МИД РФ предположили, что такие действия могут быть связаны с тем, что разведывательным службам Соединенных Штатов "не по душе то, что наши и их дипломаты совместно способствуют запуску мирных переговоров между Кабулом и талибами".

В пятницу в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что лживые публикации американских СМИ о России по Афганистану уже привели к угрозам в адрес российских дипломатов.

Формат "восьмерки"

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

В августе 2019 года Трамп заявил журналистам в Белом доме, что считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России. В Кремле тогда подчеркнули, что рассчитывают на здравомыслие всех стран - участниц G7 в вопросе восстановления отношений с РФ. Как указал в январе глава МИД РФ Сергей Лавров, развитие G20 продемонстрировало, что G7 уже не играет такой роли, как это было прежде.

30 мая Трамп сообщил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. 1 июня во время телефонного разговора он проинформировал об этой идее президента РФ Владимира Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инициативу Трампа, отметила, что идея "идет в верном направлении", но без участия Китая универсальное представительство на мероприятии обеспечено не будет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена получить больше информации о предстоящем саммите G7 по дипломатическим каналам, поскольку пока остается много неясностей.