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СМИ: Гудни Йоханнессон переизбран президентом Исландии, набрав 92,2% голосов

Явка составила 66,9%, участие в выборах принял 168 821 избиратель

ТАСС, 28 июня. Действующий глава Исландии Гудни Йоханнессон победил на выборах президента страны. Как сообщила в воскресенье исландская газета "Моргунбладид", за переизбрание Йоханнессона отдали свои голоса 92,2% избирателей.

Противник нынешнего президента, бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, получил 7,8% голосов. Явка составила 66,9%, участие в выборах принял 168 821 избиратель.

В 2016 году 48-летний Йоханнессон выиграл выборы, став самым молодым президентом в истории Исландии. Одним из главных событий, произошедших в стране за время его правления, стало начало процесса по обновлению конституции, работа в рамках которого, согласно опубликованному в январе 2018 года правительственному меморандуму, продлится до 2025 года.

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