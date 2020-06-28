Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов в Польше

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Жителям Польши не удалось с первого раза выбрать президента страны - никто из кандидатов по итогам прошедших в воскресенье выборов не набрал необходимых для безоговорочной победы 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, распространенных Польским телевидением сразу же после закрытия избирательных участков.

Как следует из экзитполов, во второй тур, который должен состояться в республике 12 июля, проходят действующий польский лидер Анджей Дуда, набравший, по предварительным данным, 41,8% голосов, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", с 30,4%.

На третьем месте - независимый кандидат журналист Шимон Холовня, набирающий 13,3%, на четвертом - представитель партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак с 7,4%. Пятое место занял кандидат левых сил Роберт Бедронь с 2,9%, а шестое - лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш с 2,6%. Еще пять кандидатов не пользуются широкой поддержкой избирателей.

Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия планирует огласить до 1 июля. Все будет зависеть от скорости поступления отчетов от региональных избирательных комиссий, в том числе расположенных за границей.

Явка

Явка избирателей составила рекордные 62,9%, свидетельствуют данные экзитпола, распространенные Польским телевидением.

В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году - 48,96%.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует представить окончательные официальные итоги выборов к 1 июля.