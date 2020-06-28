{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Франции одержал победу на выборах мэра Гавра

Эдуар Филипп набрал 58,83% голосов

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп с большим отрывом выиграл второй тур муниципальных выборов в городе Гавр на севере Франции. Об этом свидетельствуют данные на сайте городской администрации.

Согласно инфографике, Филипп набрал 58,83% голосов. Его единственный соперник во втором туре, представитель Французской коммунистической партии (ФКП) Жан-Поль Лекок набрал 41,17%. До 1995 года Гавр около 30 лет находился под управлением коммунистов. После же он перешел под контроль правоцентристов.

"У нас отличные результаты и я благодарен нашим гражданам, которые приняли участие в сегодняшнем голосовании. <...> Это акт доверия и исключительной ответственности, - заявил он на пресс-конференции. - Результаты выборов в нашей коммуне сегодня вечером будут много комментировать, у комментаторов, возможно, будет много работы. Я желаю им удачи".

Глава правительства пока не стал публично высказываться насчет предстоящих планов. Однако ранее он допустил, что может покинуть премьерское кресло в случае избрания мэром, но оставляет это решение на усмотрение президента Франции Эмманюэля Макрона. В то же время Филипп дал понять, что готов продолжать управлять правительством, предоставив реализацию предвыборных обещаний в Гавре своей команде.

Макрон уже поздравил премьер-министра с победой на выборах. Ожидается, что они проведут встречу в понедельник. Макрон выразил озабоченность достаточно низкой активностью избирателей в целом по стране. К 17:00 (18:00 мск), по данным МВД, явка достигла 34,6%. Точные данные за весь день будут опубликованы позже.

Теги
Франция
Президент Польши Анджей Дуда считает значительным свое преимущество на выборах
Согласно данным экзитполов, распространенных Польским телевидением сразу же после закрытия избирательных участков, Дуда набирает 41,8% голосов избирателей
Читать полностью