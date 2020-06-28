Кандидат в президенты Польши от оппозиции доволен своим результатом в 1-м туре выборов

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Польши от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский доволен полученным им результатом в первом туре выборов главы государства.

"С таким результатом можно идти сражаться за Польшу", - сказал он, выступая в воскресенье с речью после оглашения результатов экзитполов.

Согласно предварительной неофициальной информации, действующий президент Польши Анджей Дуда, баллотирующийся на второй срок, получил в первом туре выборов 41,8% голосов, а Тшасковский - 30,4%. Если выводы экзитполов подтвердятся, они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.

Государственная избирательная комиссия Польши планирует представить окончательные официальные итоги первого тура выборов к 1 июля.