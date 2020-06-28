Глава британского МИД раскритиковал "выход" России из гуманитарного механизма ООН по Сирии

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал неприемлемым якобы осуществленный Россией выход из механизма ООН, направленного на защиту медицинских учреждений в Сирии. С таким утверждением он выступил в воскресенье в Twitter.

"Выход из этого жизненно важного механизма является неоправданным и неприемлемым", - написал Рааб, обвинив РФ в нарушении международного гуманитарного права.

Агентство Reuters сообщило в четверг, что Россия покинула механизм ООН, "направленный на защиту госпиталей и доставки гуманитарной помощи в Сирии от нанесения урона воюющими сторонами". Оно сослалось на сведения из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, согласно которым "23 июня Российская Федерация информировала ООН о том, что больше не будет участвовать в системе гуманитарного оповещения".

26 июня постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал некорректной подачу информации агентством Reuters. Он подчеркнул, что никаких официальных соглашений с ООН, а тем более подписанных, относительно защиты гуманитарных объектов, включая медицинские учреждения, в Сирии не существует и что Москва выполняет свои обязательства по гуманитарному праву в Сирии.