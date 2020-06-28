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Избирком Польши надеется представить окончательные итоги первого тура выборов 30 июня

Согласно данным экзитполов, действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8% голосов избирателей, а его основной соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский - 30,4%

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши может представить окончательные официальные итоги первого тура президентских выборов 30 июня. Об этом заявил на пресс-конференции в воскресенье глава избиркома Сильвестр Марчиняк.

Как напомнил председатель ГИК, в соответствии с законом бюллетени должны поступить со всех участков в течение 48 часов, а за границей, откуда документы по выборам обычно идут дольше всего, было организовано 169 таких комиссий. "То есть нужно ждать до вторника, до 21:00 (22:00 мск - прим. ТАСС). Но надеюсь, что таких событий не будет", - сказал он, выразив надежду, что "это (оглашение окончательных официальных итогов - прим. ТАСС) будет вторник, максимально среда, самое позднее - утром", - отметил Марчиняк.

Согласно данным экзитполов, распространенных Польским телевидением сразу же после закрытия избирательных участков, действующий президент Польши Анджей Дуда набирает 41,8% голосов избирателей, а его основной соперник мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа", - 30,4%. Таким образом, ни один из кандидатов не набирает необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов, и они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.

Теги
ПольшаДуда, Анджей
Экзитпол: Дуда и Тшасковский проходят во второй тур президентских выборов в Польше
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