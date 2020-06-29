Суд в Париже вынесет вердикт по делу экс-кандидата в президенты Франсуа Фийона

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Суд столицы Франции проведет в понедельник заседание по делу экс-кандидата в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона. Политику, в прошлом также премьер-министру и депутату, грозит двухлетнее лишение свободы и штраф в несколько сотен тысяч евро, если суд поддержит выводы обвинения о финансовых правонарушениях.

Скандал вокруг политика разразился в январе 2017 года в разгар избирательной кампании после утверждений еженедельника Le Canard enchaine о том, что супруга Фийона получала жалование в качестве его парламентского помощника, не исполняя каких-либо конкретных обязанностей.

В своих публикациях СМИ, в частности, утверждали, что за многолетний срок работы по контрактам о найме в качестве парламентского ассистента ей было выплачено €680 тыс.

Реакция политиков

Дело, которое французская пресса окрестила как "Пенелоп-гейт" (по имени жены претендента на высший пост), привело три года назад к резкому снижению его рейтинга, не позволив первоначальному фавориту президентского марафона выйти в финал. "Обычно финансовые досье рассматриваются во Франции без спешки", - сказала корреспонденту ТАСС член коллегии адвокатов, хорошо знакомая с практикой французских судов.

В данном же случае предварительное полицейское следствие, начатое по следам газетной публикации, было свернуто, а вместо него стремительно - по собственным меркам юстиции - открыто теперь уже полномасштабное судебное расследование с назначением следственного судьи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже поручил специальной контрольной инстанции - Высшему совету магистратуры (ВСМ) - провести проверку беспристрастности правосудия в этом деле. Напомнив о своих полномочиях гаранта независимости юстиции, он обратился к экспертизе ВСМ в связи с заявлениями на июньских слушаниях в парламенте бывшего финансового прокурора и куратора досье Фийона Элиан Улет. Ее показания о пристальном контроле со стороны генеральной прокуратуры Парижа в период расследования "истолкованы некоторыми как свидетельство давления на правосудие в ходе процедуры, начатой в важный момент демократической жизни страны", отметили в Елисейском дворце.

Показания Элиан Улет

Старт официального расследования в разгар предвыборного марафона был осуществлен по рекомендации генпрокуратуры. Как сообщила на слушаниях Улет, генеральный прокурор Катрин Шанрено взяла под свой контроль полицейское расследование, требуя от нее регулярных и детальных отчетов. "Контроль был очень плотным, я ощущала огромное давление", - признала куратор дела. Позднее она смягчила часть показаний, но в рядах правоцентристской и левой оппозиции уже заподозрили политическую подоплеку.

Катрин Шанрено была назначена генпрокурором столицы в 2015 году по распоряжению президента республики, социалиста Франсуа Олланда. Главе государства подчинялся и ее прямой руководитель - министр юстиции в кабинете социалистов Жан-Жак Урвоас. Ускорение следственных процедур последовало в разгар предвыборной гонки, среди фаворитов которой был кандидат республиканцев. Хотя сам Олланд предупредил, что не будет баллотироваться на второй срок, в лагере социалистов не отказались в то время от планов сохранить контроль над Елисейским дворцом.

Шанрено не отрицает, что рекомендовала передать дело следственному судье, то есть, по сути, ускорить расследование. На третий день после того, как он взял досье в свои руки, следственный судья Серж Турен вызвал на допрос претендента на высший пост, а спустя еще две недели предъявил ему предварительное обвинение - всего за 40 дней до второго тура выборов.

Два сценария

Несмотря на начатое юстицией расследование, Франсуа Фийон не прекратил весной 2017 года предвыборной кампании. В первом туре выборов за него голосовали 20% избирателей. Перед вторым финальным раундом, в число участников которого он уже не вошел, Фийон сообщил, что отдаст свой голос за кандидата движения "На марше" Эмманюэля Макрона.

В последнее время ветеран французской политики, которому в марте исполнилось 66 лет, редко участвовал в официальных мероприятиях. Правда, по утверждению прессы, недавно он встречался за завтраком с премьер-министром Эдуаром Филиппом. Глава правительства в бытность депутатом парламента входил в 2017 году в предвыборную команду Фийона.

"Как правило, во время предвыборной кампании наступает юридическое перемирие, но дело Фийона рассматривалось на аномальной скорости", - считает аналитик Александр Девекьо. "Политическую интригу" видит в деле Фийона и лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, также баллотировавшийся в первом туре на выборах три года назад.

Всего в нескольких шагах от эпилога дело Фийона, кажется, получило новое измерение. История знает не так много случаев, когда президент республики обращался к Высшему совету магистратуры, чтобы проверить беспристрастность юстиции в конкретном деле. Пока ВСМ изучает методологию и возможную хронологию своей работы.

Тем временем адвокат Фийона Антонен Леви уже потребовал возобновить процесс (то есть отложить приговор) в связи с новыми обстоятельствами. Суд должен рассмотреть это требование в начале своего заседания в понедельник. Возможных сценариев всего два: либо суд объявит свой вердикт (и тогда адвокаты, по всей вероятности, обжалуют его), либо эта инстанция согласится с мнением защиты и решит вернуться к рассмотрению дела в новые сроки.