Лукашенко считает, что в России понимают причины ситуации вокруг Белгазпромбанка

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что российское руководство понимает причины ситуации, которая сложилась в связи с делом Белгазпромбанка и арестом его бывшего главы Виктора Бабарико. Соответствующее мнение Лукашенко высказал во время встречи с представителями властей Минской области, фрагмент его выступления показали в воскресенье в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

"Последние мои наблюдения 24 июня (в ходе визита в Москву - прим. ТАСС): я заметил, что они [власти РФ] это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули, они все поняли", - заявил Лукашенко.

"Все страдают: ах, Лукашенко посадил [Бабарико]", - добавил президент. При этом он указал на то, что белорусские власти действуют по закону. "А как иначе? $640 млн через Белгазпромбанк отмыли и в Латвию (в банк ABLV - прим. ТАСС) перечислили. Американцы этот банк [в Латвии] накрыли за отмывание денег. Когда я вижу миллионы и миллионы долларов выкаченных - это же на нас заработанные деньги, - то какие мои должны быть действия?" - заметил Лукашенко.

Он сообщил, что, когда правоохранительные органы осуществили "выемку в банке, во всех основных ячейках лежали флешки, жесткие диски и горы документов". "Я понял, что там огромный пласт информации", - отметил Лукашенко. По его словам, только спустя 2,5 года, в декабре 2019 года, по запросу белорусской стороны была предоставлена информация о том, чем занимался Белгазпромбанк. "Если бы американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году, вряд ли бы мы имели эту информацию", - сказал президент.

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. 11 июня Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии после обыска в банке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Бабарико тогда заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.

Позже КГК сообщил, что Бабарико задержан по причине того, что являлся непосредственным организатором, руководившим противоправной деятельностью. Вместе с Виктором Бабарико в СИЗО КГБ был препровожден его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба. В целом по делу Белгазпромбанка арестовано около 20 человек. Газпромбанк и "Газпром", являющиеся акционерами ОАО "Белгазпромбанк" с долями по 49,8%, 12 июня заявили о незаконности назначения нового исполняющего обязанности председателя правления белорусского банка.