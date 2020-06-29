Опрос: Дуда может выиграть во втором туре выборов президента Польши с небольшим отрывом

ВАРШАВА, 29 июня. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов в Польше может завершиться победой действующего польского лидера Анджея Дуды с минимальным отрывом от конкурента - мэра Варшавы Рафала Тшасковского, представляющего крупнейшую польскую оппозиционную партию "Гражданская платформа". Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром Kantar и распространенного в воскресенье телеканалом TVN24 .

По данным социологов, за Дуду во втором туре решили голосовать 45,4% избирателей, а за Тшасковского - 44,7%. Порядка 9,9% констатировали, что пока не приняли решение о том, кого поддержат на предстоящем 12 июля голосовании.

28 июня в Польше состоялся первый тур президентских выборов. Согласно данным экзитполов, распространенных Польским телевидением сразу же после закрытия избирательных участков, Дуда в первом туре набирает 41,8% голосов избирателей, а Тшасковский - 30,4%. Таким образом, ни один из кандидатов не получил необходимое для безоговорочной победы простое большинство голосов, и они продолжат борьбу во втором туре, который запланирован на 12 июля.